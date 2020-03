Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'UE promet d'aider la Grèce à faire face à l'afflux de réfugiés Reuters • 03/03/2020 à 14:50









KASTANIES, Grèce, 3 mars (Reuters) - L'Union européenne va aider la Grèce à faire face à l'afflux de réfugiés en provenance de Turquie, a promis mardi la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen. "La situation à notre frontière n'est pas seulement l'affaire de la Grèce. La gestion est de la responsabilité de l'Europe dans son ensemble", a-t-elle déclaré à la presse lors d'une visite dans la région avec d'autres dirigeants européens et le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis. "Ceux qui semblent tester l'unité de l'Europe seront déçus. Nous tiendrons le coup et notre unité prévaudra (...) Les inquiétudes de la Grèce sont aussi celles de l'Europe", a-t-elle poursuivi. (Foo Yun Chee et George Georgiopoulos, version française Jean-Philippe Lefief)

