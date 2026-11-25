Bruxelles envisagerait de créer un "Sovereign Tech Equity Fund" destiné à des investissements plus lourds et plus risqués que ses outils actuels, selon le Financial Times. L'objectif serait de renforcer l'intelligence artificielle et l'informatique quantique européennes face aux Etats-Unis et à la Chine.

L'Union européenne prévoirait d'investir jusqu'à 50 milliards d'euros dans un nouveau fonds technologique souverain, selon le Financial Times, qui cite deux responsables impliqués dans les discussions. Bruxelles chercherait ainsi à réduire sa dépendance aux technologies américaines et chinoises.

Baptisé Sovereign Tech Equity Fund, ce dispositif réaliserait des investissements plus importants, plus risqués et à plus long terme que les outils de financement actuels de l'UE.

Ses principaux investissements viseraient des entreprises spécialisées dans l'intelligence artificielle et l'informatique quantique, deux secteurs jugés stratégiques face à la concurrence américaine et chinoise.

Le projet marquerait un changement d'échelle pour l'Union, dont les mécanismes de financement technologique restaient jusqu'ici d'un montant bien inférieur à celui évoqué pour ce nouveau fonds.

L'enjeu affiché serait de doter l'Europe d'une capacité d'investissement comparable à celle des grands fonds publics américains et chinois dans les technologies de rupture, selon les responsables cités par le FT.