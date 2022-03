L'UE prend de nouvelles sanctions contre la Russie

De plus, l'Europe a proscrit la notation de la Russie et des entreprises russes par les agences de notation de l'UE, ainsi que la fourniture de services de notation aux clients russes, "ce qui aurait pour conséquence de leur faire perdre encore davantage l'accès aux marchés financiers de l'UE", ajoute l'exécutif européen.

(AOF) - L'Union Européenne a annoncé mardi la mise en place d'une nouveau train de sanctions contre la Russie après son invasion de l'Ukraine le 24 février dernier. Les entreprises européennes ont notamment l'interdiction totale de commercer avec certaines entreprises d'État russes de différents secteurs et d'exporter vers le pays des produits de luxe (par exemple, voitures de luxe, bijoux, etc.) "afin de frapper directement les élites russes", écrit la Commission Européenne dans un communiqué.

