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L'UE poursuit IBM et deux entreprises européennes en justice en raison de problèmes liés au système frontalier
information fournie par Reuters 09/11/2026 à 17:43

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour avec la réponse d'eu-LISA et des modifications concernant les sources)

L'Union européenne a engagé une action en justice contre IBM IBM.N , la société française de technologies de l'information Atos ATOS.PA et le groupe italien de défense Leonardo LDOF.MI en raison de problèmes liés au développement de son nouveau système de gestion intelligente des frontières, a annoncé lundi l'agence informatique de l'Union chargée des questions d'immigration.

Le système automatisé d’entrée et de sortie (EES) impose aux voyageurs de s’enregistrer à la frontière en scannant leur passeport et en se soumettant à un relevé d’empreintes digitales et à une prise de photo.

L’UE a commencé à déployer ce système, qui vise à détecter les personnes ayant dépassé la durée de séjour autorisée, à lutter contre la fraude à l’identité et à prévenir l’immigration clandestine, en octobre dernier, dans un contexte de pressions politiques exercées dans certains pays pour adopter une position plus ferme en matière d’immigration.

“La procédure étant en cours, nous ne faisons aucun commentaire sur les détails de l’affaire. La procédure concerne la phase de développement du système et n’a aucune incidence sur son fonctionnement actuel”, a déclaré un porte-parole d’eu-LISA dans un communiqué, ajoutant que le système est pleinement opérationnel dans toute l’Europe.

Le Financial Times, qui a été le premier à révéler cette information plus tôt dans la journée en citant des communications internes, a indiqué que la procédure judiciaire faisait suite au fait que le consortium “avait manqué à plusieurs reprises les délais et contesté les avertissements et les amendes de l’agence”.

Les courriers échangés entre le consortium et eu-LISA, cités par le FT, font état de désaccords concernant des délais non respectés et des amendes remontant à plusieurs années.

IBM et Atos n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire envoyée en dehors des heures de bureau, tandis que Leonardo a refusé de commenter.

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