L'UE poursuit IBM et deux entreprises européennes en justice au sujet d'un système frontalier défaillant, selon le Financial Times

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
L'Union européenne a engagé une action en justice contre IBM IBM.N , le groupe informatique français Atos ATOS.PA et le groupe italien de défense Leonardo
LDOF.MI en raison des retards répétés dans le développement de son nouveau système de gestion intelligente des frontières, a rapporté lundi le Financial Times, citant des communications internes auxquelles le FT a eu accès.
Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.
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