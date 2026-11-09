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L'UE poursuit IBM et deux entreprises européennes en justice au sujet d'un système frontalier défaillant, selon le Financial Times
information fournie par Reuters 09/11/2026 à 06:13

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'Union européenne a engagé une action en justice contre IBM IBM.N , le groupe informatique français Atos ATOS.PA et le groupe italien de défense Leonardo

LDOF.MI en raison des retards répétés dans le développement de son nouveau système de gestion intelligente des frontières, a rapporté lundi le Financial Times, citant des communications internes auxquelles le FT a eu accès.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.

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