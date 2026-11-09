L'UE poursuit IBM et deux entreprises européennes en justice au sujet d'un système frontalier défaillant, selon le Financial Times

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(Ajoute des détails et du contexte)

L'Union européenne a engagé une action en justice contre IBM IBM.N , le groupe informatique français Atos ATOS.PA et le sous-traitant italien du secteur de la défense Leonardo LDOF.MI en raison de retards répétés dans le développement de son nouveau système de gestion intelligente des frontières, a rapporté lundi le Financial Times, citant des communications internes.

EU-Lisa, l'agence chargée de la gestion opérationnelle des systèmesinformatiquesà grande échelledans ce domaine, a engagé une action en justice contre ces entreprises, selon le journal.

Le système d’entrée/sortie (EES) enregistre électroniquement les entrées et sorties des ressortissants de pays tiers aux frontières extérieures de l’Union. Ce système s’applique dans les 29 pays de l’espace Schengen et est conçu pour identifier les personnes ayant dépassé la durée de validité de leur visa, lutter contre la fraude à l’identité et endiguer l’immigration clandestine.

EU-Lisa a déclaré au Financial Times que la procédure judiciaire n’avait « aucun impact sur le fonctionnement du système d’entrée/sortie (EES) », ajoutant que le litige portait sur des retards dans la livraison de l’EES au moment du développement du système et n’était pas lié à son fonctionnement.

Reuters n’a pas pu vérifier immédiatement cette information. IBM, Leonardo, Atos et EU-LISA n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire envoyée en dehors des heures de bureau habituelles.

En 2019, l’agence de l’UE avait attribué un contrat portant sur le cœur du système EES à un consortium comprenant IBM Belgique, Atos Belgique et Leonardo. Ce contrat de six ans couvrait la mise en œuvre et la maintenance du système central d’entrée et de sortie.

Dans une lettre datée d’octobre 2021 à laquelle le FT a eu accès, Atos Belgique et IBM Belgique ont contesté «à la fois le principe… et le calcul» d’une amende infligée par l’agence, arguant que les retards étaient dus à des facteurs externes, notamment la pandémie de COVID-19.

Quelques mois plus tard, en février 2022, les trois entreprises ont contesté les nouveaux délais fixés par EU-Lisa.