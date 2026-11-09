 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'UE poursuit IBM et deux entreprises européennes en justice au sujet d'un système frontalier défaillant, selon le Financial Times
information fournie par Reuters 09/11/2026 à 07:19

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails et du contexte)

L'Union européenne a engagé une action en justice contre IBM IBM.N , le groupe informatique français Atos ATOS.PA et le sous-traitant italien du secteur de la défense Leonardo LDOF.MI en raison de retards répétés dans le développement de son nouveau système de gestion intelligente des frontières, a rapporté lundi le Financial Times, citant des communications internes.

EU-Lisa, l'agence chargée de la gestion opérationnelle des systèmesinformatiquesà grande échelledans ce domaine, a engagé une action en justice contre ces entreprises, selon le journal.

Le système d’entrée/sortie (EES) enregistre électroniquement les entrées et sorties des ressortissants de pays tiers aux frontières extérieures de l’Union. Ce système s’applique dans les 29 pays de l’espace Schengen et est conçu pour identifier les personnes ayant dépassé la durée de validité de leur visa, lutter contre la fraude à l’identité et endiguer l’immigration clandestine.

EU-Lisa a déclaré au Financial Times que la procédure judiciaire n’avait « aucun impact sur le fonctionnement du système d’entrée/sortie (EES) », ajoutant que le litige portait sur des retards dans la livraison de l’EES au moment du développement du système et n’était pas lié à son fonctionnement.

Reuters n’a pas pu vérifier immédiatement cette information. IBM, Leonardo, Atos et EU-LISA n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire envoyée en dehors des heures de bureau habituelles.

En 2019, l’agence de l’UE avait attribué un contrat portant sur le cœur du système EES à un consortium comprenant IBM Belgique, Atos Belgique et Leonardo. Ce contrat de six ans couvrait la mise en œuvre et la maintenance du système central d’entrée et de sortie.

Dans une lettre datée d’octobre 2021 à laquelle le FT a eu accès, Atos Belgique et IBM Belgique ont contesté «à la fois le principe… et le calcul» d’une amende infligée par l’agence, arguant que les retards étaient dus à des facteurs externes, notamment la pandémie de COVID-19.

Quelques mois plus tard, en février 2022, les trois entreprises ont contesté les nouveaux délais fixés par EU-Lisa.

Valeurs associées

ATOS GROUP
24,8200 EUR Euronext Paris 0,00%
IBM
244,940 USD NYSE -0,87%
LEONARDO
48,070 EUR MIL 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • csg
    De légères fluctuations attendues en Europe, l'IA reste sous surveillance
    information fournie par Reuters 09.11.2026 08:23 

    par Diana Mandia Les principales Bourses européennes sont attendues sur de faibles variations lundi à l'ouverture, après une semaine mouvementée en raison ‌des incertitudes liées à la réglementation du secteur de l'IA, tandis que les investisseurs restent attentifs ... Lire la suite

  • Le secteur mondial du lithium lorgne sur les salines argentines alors qu’une nouvelle technologie clé s’apprête à faire ses premiers essais
    Eramet dévoile ses objectifs 2027 dans le contexte de l’augmentation de capital
    information fournie par Reuters 09.11.2026 08:23 

    Eramet a annoncé lundi ‌prévoir des objectifs de volumes en hausse en 2027 par ​rapport à 2026 et des capex compris entre 280 et 320 millions d'euros sur le prochain exercice, le groupe minier français dévoilant ​sa feuille de route dans le cadre de la préparation ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 09.11.2026 08:22 

    * CRÉDIT AGRICOLE CAGR.PA a annoncé lundi avoir proposé à Banco BPM BAMI.M l'engagement de discussions en vue d'un rapprochement avec sa filiale transalpine Crédit Agricole Italia, un projet qui vise à créer un "nouveau champion bancaire italien". * ERAMET ERMT.PA ... Lire la suite

  • figurine bourse investisseur (Crédits: Adobe Stock)
    Crise sociale et budgétaire : risque de long terme pour les marchés financiers ?
    information fournie par Le Cercle des économistes 09.11.2026 08:21 

    La crise sociale que traverse actuellement la France a fait la une des journaux, y compris internationaux, avec des images de manifestations très suivies, doublées de scènes de pillage. Cela n'est pas sans conséquence sur les marchés financiers. Une prime de risque ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
96,61 -2,73%
BIOPHYTIS
0,0424 0,00%
2CRSI
15,88 0,00%
Or
4 097,54 +0,74%
CAC 40
8 139 0,00%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank