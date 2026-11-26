Une réunion des pays de l'Union européenne prévue le 15 décembre pour déterminer s'il convient d'approuver le système d'aide à la conduite de Tesla sur l'ensemble du bloc pourrait donner lieu à un vote officiel des États membres sur cette question, selon un projet d'ordre du jour publié par la Commission européenne.
Reuters a rapporté mercredi qu'une réunion au cours de laquelle cette technologie devait être discutée avait été reportée au 15 décembre.
Jeudi, dans un projet d’ordre du jour publié pour cette réunion, la Commission évoque explicitement pour la première fois la possibilité d’un vote, indiquant que les pays de l’UE examineront plus en détail la demande néerlandaise visant à accorder l’homologation de type pour ce système "avec un éventuel vote".
Ce vote constitue une étape clé dans les efforts déployés par Tesla pour déployer cette technologie à travers l’Europe, près d’une douzaine de pays ayant emboîté le pas aux Pays-Bas .
Mais une homologation à l’échelle de l’UE nécessite le soutien d’au moins 15 des 27 États membres de l’Union, représentant 65 % de sa population.(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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