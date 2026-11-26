L'UE pourrait se prononcer sur l'autorisation du système d'aide à la conduite de Tesla lors de sa réunion du 15 décembre

Une réunion des pays de l'Union européenne prévue le 15 décembre pour déterminer s'il convient d'approuver le système d'aide à la conduite de Tesla sur l'ensemble du bloc pourrait donner lieu à un vote officiel des États membres sur cette question, selon un projet d'ordre du jour publié par la Commission européenne.

Reuters a rapporté mercredi qu'une réunion au cours de laquelle cette technologie devait être discutée avait été reportée au 15 décembre.

Jeudi, dans un projet d’ordre du jour publié pour cette réunion, la Commission évoque explicitement pour la première fois la possibilité d’un vote, indiquant que les pays de l’UE examineront plus en détail la demande néerlandaise visant à accorder l’homologation de type pour ce système "avec un éventuel vote".

Ce vote constitue une étape clé dans les efforts déployés par Tesla pour déployer cette technologie à travers l’Europe, près d’une douzaine de pays ayant emboîté le pas aux Pays-Bas .

Mais une homologation à l’échelle de l’UE nécessite le soutien d’au moins 15 des 27 États membres de l’Union, représentant 65 % de sa population.