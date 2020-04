Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'UE ouvre une procédure contre la Pologne pour sa réforme judiciaire Reuters • 29/04/2020 à 13:16









BRUXELLES, 29 avril (Reuters) - La Commission européenne a ouvert mercredi une nouvelle procédure contre la Pologne qu'elle accuse de vouloir museler les juges. L'exécutif européen donne deux mois au gouvernement conservateur polonais pour répondre à ses inquiétudes relatives à une loi adoptée en janvier permettant de sanctionner les juges remettant en cause la légalité des réformes gouvernementales et appliquant le droit communautaire européen. Le parti Droit et Justice (PiS) au pouvoir à Varsovie est accusé de longue date à Bruxelles de saper les fondements de l'Etat de droit en Pologne en cherchant à placer la justice, les médias et la société civile sous sa coupe. Le gouvernement polonais affirme que la réforme judiciaire dénoncée par la Commission européenne vise à renforcer l'efficacité de la justice et à la débarrasser des dernières traces du régime communiste. (Gabriela Baczynska version française Bertrand Boucey)

