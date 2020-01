Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'UE nomme son premier ambassadeur à Londres post-Brexit Reuters • 24/01/2020 à 16:41









BRUXELLES, 24 janvier (Reuters) - Le Portugais Joao Vale de Almeida, ancien ambassadeur de l'Union européenne aux Etats-Unis et à l'Onu, a été nommé vendredi ambassadeur de l'UE en Grande-Bretagne pour l'après-Brexit. Joao Vale de Almeida, qui aura 63 ans le 29 janvier, prendra la tête le 1er février de la délégation qui représentera l'Union européenne au Royaume-Uni, qui sera alors "devenu un pays tiers", a annoncé le haut représentant de l'UE pour les affaires étrangères, Josep Borrell, dans un communiqué. Initialement prévu pour le 29 mars 2019 puis pour le 31 octobre, le Brexit - conséquence du référendum de juin 2016 qui a vu les Britanniques voter à 52% en faveur d'une sortie de l'UE - est désormais prévu pour le 31 janvier. (Gabriela Baczynska, version française Marine Pennetier)

