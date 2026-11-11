L'UE menace d'infliger des amendes importantes en cas de pratiques commerciales déloyales en ligne

Les entreprises qui recourent à des pratiques commerciales numériques déloyales pour inciter les consommateurs à acheter davantage ou qui ciblent les enfants avec des publicités personnalisées s'exposent à des amendes pouvant atteindre 6 % de leur chiffre d'affaires mondial annuel, en vertu d'un nouveau projet de loi de la Commission européenne.
« Nos règles de protection des consommateurs contribueront à garantir que les entreprises se font concurrence sur la qualité de leurs produits et services, et non sur leur capacité à exploiter les consommateurs ou à contourner les règles », a déclaré Michael McGrath, commissaire européen chargé de la justice.
« Nous ne rendons pas les affaires plus difficiles, nous rendons les pratiques déloyales plus difficiles », a déclaré Michael McGrath lors d’une conférence de presse mercredi.
Le projet de loi sur l’équité numérique (Digital Fairness Act, DFA) vise à accorder davantage de droits aux consommateurs, mais il a été critiqué par certaines entreprises en raison de chevauchements avec des lois existantes et avec un projet visant à protéger les enfants contre les dangers en ligne.
La DFA, qui s’inscrit dans le cadre d’une campagne de répression exigeant des géants de la technologie et des plateformes en ligne qu’ils renforcent la modération de leurs contenus, devra faire l’objet d’un accord avec les pays de l’Union européenne et le Parlement européen dans les mois à venir avant de pouvoir entrer en vigueur.
Le projet de loi vise à interdire les « dark patterns » et à lutter contre les conceptions addictives des produits numériques, ainsi que contre le marketing trompeur des influenceurs, les pratiques tarifaires abusives et les « pièges à abonnement », qui, selon la Commission, coûtent chaque année des milliards d’euros aux consommateurs.(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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