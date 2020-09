Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'UE lance une enquête sur les importations chinoises de câbles à fibre optique Reuters • 24/09/2020 à 16:25









BRUXELLES, 24 septembre (Reuters) - La Commission européenne a ouvert jeudi une enquête sur les importations chinoises de câbles à fibre optique qui seraient pratiquées, d'après les fabricants européens, à des prix artificiellement bas. L'enquête intervient une semaine après que la Commission a recommandé aux Vingt-Sept de consacrer au numérique une partie des fonds obtenus via le plan de relance économique adopté en juillet face à la pandémie de coronavirus. L'organisation européenne a par ailleurs exigé une plus grande ouverture du marché chinois vers l'Europe. Europacable, qui a porté plainte au nom de l'ensemble des fabricants de l'Union européenne, a déclaré que 1,2 million de kilomètres de câbles à fibre optique avaient été vendus l'an dernier en Europe, un marché d'une valeur totale d'environ un milliard d'euros. 15% à 20% des ventes provenaient de Chine. Les importations chinoises ont augmenté de 150% entre 2016 et 2019, a signalé le groupe industriel. Les principaux producteurs de câbles en Europe sont l'italien Prysmian Group PRY.MI , le groupe américain Corning <GLW.NW ainsi que les français Nexans NEXS.PA et Acome. Les grandes entreprises chinoises du secteur sont Yangtze Optical FC 6869.HK , Hengtong Group 600487.SS , Fiberhome 600498.SS et Futong. Si les enquêtes antidumping de l'UE peuvent durer jusqu'à 15 mois, des droits provisoires peuvent néanmoins être institués dans un délai de huit mois. La Commission européenne mène actuellement 29 enquêtes commerciales, dont 18 concernant des produits chinois. (Philip Blenkinsop; version française Juliette Portala, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées PRYSMIAN MIL -0.57% NEXANS Euronext Paris -1.63% CORNING INC NYSE +0.92%