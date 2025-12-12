L'UE imposera un droit de douane de 3 euros sur les colis du commerce électronique à partir de juillet 2026

(Mises à jour après confirmation de la décision par le Conseil)

Les ministres des finances de l'Union européenne se sont mis d'accord vendredi sur la mise en place d'un droit de douane de 3 euros (3,52 $) sur les colis de faible valeur arrivant dans l'Union, dans le cadre des efforts déployés pour lutter contre les importations à bas prix issues du commerce électronique chinois, telles que celles provenant des détaillants en ligne Shein et Temu.

Ce droit s'appliquera à partir du 1er juillet 2026, et ce jusqu'à ce qu'une solution permanente soit trouvée pour supprimer l'exemption des droits "de minimis" pour les achats en ligne d'un montant inférieur à 150 euros, a indiqué le Conseil de l'UE, représentant ses 27 gouvernements, dans un communiqué.

L'Union européenne devait supprimer cette exemption en 2028 dans le cadre d'une refonte de son système douanier, mais la pression pour agir plus rapidement s'est accrue en raison des inquiétudes suscitées par le dumping des produits chinois en Europe.

"Cette mesure temporaire répond au fait que ces colis entrent actuellement dans l'UE en franchise de droits, ce qui entraîne une concurrence déloyale pour les vendeurs de l'UE, des risques pour la santé et la sécurité des consommateurs, des niveaux élevés de fraude et des préoccupations environnementales", a déclaré le Conseil.

Des plateformes en ligne telles que Shein, Temu PDD.O , AliExpress 9988.HK et Amazon Haul AMZN.O envoient des vêtements, des accessoires et des gadgets provenant d'usines chinoises directement aux acheteurs à des prix défiant toute concurrence.

Grâce à la dérogation douanière, le nombre de colis de faible valeur du commerce électronique arrivant dans l'Union européenne a doublé l'année dernière pour atteindre 4,6 milliards, dont plus de 90 % en provenance de Chine. Cette année, les importations devraient être encore plus importantes.

L'UE envisage également d'instaurer une taxe de traitement distincte, que la Commission européenne a proposée de fixer à 2 euros par colis. La date d'application de cette taxe n'est pas encore connue.

(1 dollar = 0,8531 euro)