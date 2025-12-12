 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'UE imposera un droit de douane de 3 euros sur les colis du commerce électronique à partir de juillet 2026
information fournie par Reuters 12/12/2025 à 13:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour après confirmation de la décision par le Conseil)

Les ministres des finances de l'Union européenne se sont mis d'accord vendredi sur la mise en place d'un droit de douane de 3 euros (3,52 $) sur les colis de faible valeur arrivant dans l'Union, dans le cadre des efforts déployés pour lutter contre les importations à bas prix issues du commerce électronique chinois, telles que celles provenant des détaillants en ligne Shein et Temu.

Ce droit s'appliquera à partir du 1er juillet 2026, et ce jusqu'à ce qu'une solution permanente soit trouvée pour supprimer l'exemption des droits "de minimis" pour les achats en ligne d'un montant inférieur à 150 euros, a indiqué le Conseil de l'UE, représentant ses 27 gouvernements, dans un communiqué.

L'Union européenne devait supprimer cette exemption en 2028 dans le cadre d'une refonte de son système douanier, mais la pression pour agir plus rapidement s'est accrue en raison des inquiétudes suscitées par le dumping des produits chinois en Europe.

"Cette mesure temporaire répond au fait que ces colis entrent actuellement dans l'UE en franchise de droits, ce qui entraîne une concurrence déloyale pour les vendeurs de l'UE, des risques pour la santé et la sécurité des consommateurs, des niveaux élevés de fraude et des préoccupations environnementales", a déclaré le Conseil.

Des plateformes en ligne telles que Shein, Temu PDD.O , AliExpress 9988.HK et Amazon Haul AMZN.O envoient des vêtements, des accessoires et des gadgets provenant d'usines chinoises directement aux acheteurs à des prix défiant toute concurrence.

Grâce à la dérogation douanière, le nombre de colis de faible valeur du commerce électronique arrivant dans l'Union européenne a doublé l'année dernière pour atteindre 4,6 milliards, dont plus de 90 % en provenance de Chine. Cette année, les importations devraient être encore plus importantes.

L'UE envisage également d'instaurer une taxe de traitement distincte, que la Commission européenne a proposée de fixer à 2 euros par colis. La date d'application de cette taxe n'est pas encore connue.

(1 dollar = 0,8531 euro)

Valeurs associées

ALIBABA GRP
16,878 EUR Tradegate +0,85%
ALIBABA GRP
19,1300 USD OTCBB 0,00%
AMAZON.COM
230,2750 USD NASDAQ 0,00%
PDD HOLDINGS ADS-A
111,9600 USD NASDAQ 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le siège d'Euroclear, à Bruxelles, en mars 2025 (illustration) ( AFP / NICOLAS TUCAT )
    Avoirs russes gelés : Moscou met la pression sur Euroclear avec la Belgique dans le viseur
    information fournie par Boursorama avec Media Services 12.12.2025 15:01 

    Malgré les demandes européennes concernant le soutien à l'Ukraine, la Belgique refuse toujours de donner son accord pour une utilisation directe des avoirs russes qu'elle détient sur son territoire via la société Euroclear, de peur d'être seul en première ligne ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 12.12.2025 14:55 

    (Actualisé avec la "tech", Nvidia, Canopy Growth, Tilray Brands) Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,17% pour le Dow Jones .DJI , mais en baisse de 0,06% ... Lire la suite

  • Des épaves de bateaux sur le front de mer après le passage du cyclone Chido en 2024 à Mamoudzou, le 3 décembre 2025 à Mayotte ( AFP / Marine GACHET )
    À Mayotte, les déchets du cyclone Chido empoisonnent toujours l'île
    information fournie par AFP 12.12.2025 14:53 

    Sur le front de mer de Mamoudzou, un voilier éventré repose encore sur un trottoir, un an après que le cyclone Chido a dévasté Mayotte. À ses pieds, des débris de coques et des morceaux de polyester s'enfoncent dans les rochers. La scène rappelle le lendemain du ... Lire la suite

  • Le logo de Broadcom. (Crédit: / Adobe Stock)
    Les investisseurs font la fine bouche sur les résultats de Broadcom
    information fournie par AOF 12.12.2025 14:42 

    (AOF) - Broadcom devrait reculer à Wall Street même si la performance trimestrielle est meilleure que prévu. Au quatrième trimestre de l'exercice 2025, clos début novembre, le groupe présent dans les semi-conducteurs et les logiciels a enregistré un bénéfice net ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank