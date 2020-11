Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'UE fera vendredi un point sur les négociations avec Londres Reuters • 18/11/2020 à 09:56









BRUXELLES, 18 novembre (Reuters) - Les négociateurs de l'Union européenne informeront vendredi à 07h00 GMT (08h00 en France) les Etats membres de l'état des discussions avec le Royaume-Uni sur leurs futures relations après le Brexit, a-t-on appris mercredi de deux sources diplomatiques. Cette session d'information a été ajoutée à l'ordre du jour de la réunion des ambassadeurs de l'UE mais, selon les sources, l'équipe de négociateurs de Michel Barnier pourrait encore l'annuler en fonction de l'évolution des discussions avec Londres. (Gabriela Baczynska version française Bertrand Boucey, édité par Blandine Hénault)

