L’UE et le FIDA unissent leurs forces pour soutenir les systèmes alimentaires résilients et durables

(AOF) - Dans un contexte de crise alimentaire mondiale aggravée par la guerre en Ukraine, d'intensification des changements climatiques et de risque de surendettement qui plane sur nombre de pays, Jutta Urpilainen (Commissaire européenne aux partenariats internationaux) et Alvaro Lario (Président du Fonds international de développement agricole : FIDA), ont signé deux accords afin de favoriser la production locale et durable d'aliments nutritifs et renforcer la résilience des petits exploitants agricoles face aux chocs climatiques et économiques en Afrique, dans les Caraïbes et dans le Pacifique.

Ces accords portent sur un montant total de 70,7 millions d'euros

L'Union européenne alloue la somme de 52,5 millions d'euros au FIDA dans le cadre du programme d'investissement en faveur de la résilience des moyens d'existence et de la bonne santé des sols dans les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique.

Ce programme va promouvoir l'agroécologie et les pratiques agricoles durables afin d'améliorer et de maintenir la fertilité des sols, une utilisation plus efficiente des engrais chimiques et organiques, une gestion durable de l'eau afin de s'assurer que les sols tirent pleinement parti des nutriments, la production locale d'engrais biologiques, l'utilisation de biodigesteurs et l'accès des petits producteurs et productrices à des intrants adaptés aux conditions agroécologiques locales.

Les activités seront mises en œuvre en Éthiopie, au Liberia, au Malawi, au Mali et au Niger, et d'autres pays pourraient venir s'ajouter au fil du temps.

L'Union européenne accorde également une subvention de 18,2 millions d'euros pour le programme mondial d'appui aux petits producteurs qui pratiquent l'agroécologie et à la transformation durable des systèmes alimentaires. Le Royaume de Belgique accorde également 5 millions d'euros supplémentaires.