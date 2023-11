L'UE et la Chine ne doivent pas craindre les discussions "difficiles", estime Thierry Breton

L'Union européenne et la Chine ne doivent pas craindre "les discussions difficiles", a estimé vendredi le commissaire européen au marché intérieur Thierry Breton, alors que les deux puissances économiques se préparent à un sommet prévu début décembre, sur fond de tensions.

Le commissaire européen français Thierry Breton, le 11 mai 2023, à l'Elysée. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

"Dans toutes mes réunions [...], j'ai été très franc et très direct, car si nous voulons créer la réciprocité, de nouvelles opportunités... et un marché ouvert pour les entreprises, le commerce et l'investissement, nous ne devons pas craindre les discussions difficiles", a souligné Thierry Breton, en visite à Pékin, lors d'une conférence de presse.

Les relations sino-européennes se sont tendues depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022 car Pékin, qui appelle au respect de l'intégrité territoriale de tous les États, n'a pas condamné Moscou.

Bruxelles tente de concilier sa volonté d'être moins dépendant du géant asiatique, notamment sur le plan économique, tout en maintenant des liens solides avec la deuxième économie mondiale.

Le commissaire européen a qualifié ses échanges avec ses homologues chinois de "constructifs" et de "tendus sur certaines questions", mais il a estimé que "c'était très bien de renouer le dialogue", après la période difficile de la pandémie du Covid-19.

"C'était pour moi l'occasion de rééquilibrer nos relations, de réduire les risques pour nos économies et nos sociétés... et aussi de relever ensemble les défis mondiaux", a-t-il fait valoir.

"La prochaine étape politique sera le sommet...avec un sujet très important que j'ai abordé lors de chacune de mes réunions, à savoir la nouvelle géopolitique des chaînes d'approvisionnement", a-t-il indiqué. Le sommet doit se tenir les 7 et 8 décembre à Pékin.

La visite du commissaire européen en Chine vient s'ajouter à une série de dialogues menés par de hauts fonctionnaires bruxellois avec Pékin.

Le mois dernier, le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell avait déclaré à Pékin que la confiance avait été "sapée" entre l'UE et la Chine et avait pointé du doigt les "difficultés" pour les entreprises étrangères d'accéder au marché chinois.

En septembre, le commissaire européen au Commerce, Valdis Dombrovskis, s'est rendu à Pékin, quelques jours après la responsable du numérique de la Commission européennee, Vera Jourova.