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L’UE entend encadrer les réseaux sociaux pour protéger les mineurs, déclare Ursula von der Leyen
information fournie par Reuters 12/05/2026 à 11:43

L'Union européenne met au point actuellement une réglementation visant à encadrer les modèles économiques des réseaux sociaux afin de protéger les mineurs, a déclaré mardi la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

Les nombreux préjudices causés aux mineurs par leur exposition aux réseaux sociaux ne sont pas le fruit du hasard, "mais le résultat de modèles économiques qui traitent l'attention de nos enfants comme une marchandise", a-t-elle estimé lors d'un discours à Copenhague.

Elle a ajouté que l’UE ciblait spécifiquement TikTok, X, ainsi que les plateformes Instagram et Facebook de Meta META.O .

"Nous prenons des mesures contre TikTok et sa conception addictive, le défilement sans fin, la lecture automatique et les notifications 'push'. Il en va de même pour Meta, car nous estimons qu’Instagram et Facebook ne respectent pas leur propre limite d’âge minimale de 13 ans", a-t-elle expliqué.

La Commission a également ouvert des procédures contre X concernant l’utilisation de son outil d’intelligence artificielle Grok pour créer des images sexuelles de femmes et d’enfants.

L'UE visera ultérieurement les "pratiques de conception addictives et nuisibles", telles que la "captation de l’attention, les contrats complexes et les pièges à abonnement", a précisé Ursula von der Leyen.

Elle a également plaidé pour des règles strictes interdisant l’accès des réseaux sociaux aux mineurs en dessous d’un certain âge.

"La question n’est pas de savoir si les jeunes devraient avoir accès aux réseaux sociaux, mais si les réseaux sociaux devraient avoir accès aux jeunes."

(Reportage Inti Landauro, version française Elena Smirnova, édité par Sophie Louet)

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