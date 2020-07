Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'UE devrait cesser d'importer des produits cultivés avec des pesticides prohibés-commissaire Reuters • 02/07/2020 à 17:07









PARIS, 2 juillet (Reuters) - L'Union européenne devrait cesser d'importer des produits agricoles cultivés avec des pesticides dont l'usage est interdit au sein du bloc, a déclaré jeudi à Paris le commissaire européen à l'Agriculture, Janusz Wojciechowski. "En ce qui concerne les importations, elles devraient être soumises aux mêmes normes que celles que nous prônons chez nous", a déclaré Janusz Wojciechowski lors d'une audition au Sénat. L'Union européenne a interdit un grand nombre d'engrais chimiques en invoquant des motifs de santé publique et de préservation de l'environnement. Elle s'est fixé pour objectif de réduire de moitié l'utilisation de pesticides d'ici 2030. La doctrine européenne en matière de normes alimentaires et environnementales contribue à envenimer les relations commerciales de l'Union, tout particulièrement avec les Etats-Unis. Janusz Wojciechowski a reconnu qu'interdire les importations de produits cultivés avec des produits interdits pourrait soulever des difficultés au sein de l'Organisation mondiale du commerce (OMC). "Mais je crois que, surtout en ce qui concerne l'importation des produits, nous ne pouvons pas nous permettre l'importation de produits ayant utilisé des pesticides qui sont interdits en Europe", a-t-il toutefois ajouté. (Gus Trompiz; version française Nicolas Delame)

