L'UE cite Amazon et Google parmi les fournisseurs de technologies "critiques" pour le secteur financier

Les régulateurs de l'Union européenne ont désigné mardi 19 entreprises technologiques, dont Amazon Web Services AMZN.O , Google Cloud GOOGL.O et Microsoft MSFT.O , comme fournisseurs informatiques tiers critiques pour l'industrie financière de l'Union.

En vertu de la loi européenne sur la résilience opérationnelle numérique (DORA), qui a commencé à être appliquée en janvier 2025, les trois régulateurs financiers de l'UE peuvent désigner ensemble certains fournisseurs de technologie comme critiques et les superviser directement. Les nouvelles règles font partie d'une tentative de protéger le secteur financier de l'UE des risques liés à sa dépendance à l'égard des fournisseurs de technologie externes , par exemple son utilisation de l'informatique en nuage pour gérer les principaux services bancaires. Les régulateurs s'inquiètent de l'impact qu'aurait sur le secteur financier une panne d'un fournisseur de technologie utilisé par de nombreuses banques. Les entreprises citées par l'Autorité bancaire européenne, l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l'Autorité européenne des marchés financiers (ESMA), comprennent les branches européennes d'Amazon Web Services, de Bloomberg, de Google Cloud, d'IBM IBM.N , de London Stock Exchange Group LSEG.L , de Microsoft MSFT.O , d'Orange ORAN.PA et de Tata Consultancy Services TCS.NS .

Les régulateurs examineront si ces entreprises ont mis en place les cadres de gestion des risques et de gouvernance adéquats pour garantir la résilience des services qu'elles fournissent, ont-ils déclaré dans un communiqué de presse publié sur le site web de l'ESMA.

Un porte-parole de LSEG s'est félicité de cette désignation, et Google Cloud a fait de même sur son site web.

Un porte-parole de Microsoft a déclaré que l'entreprise s'engageait à respecter les lois européennes en matière de cybersécurité et de résilience. Un porte-parole d'Amazon Web Services a déclaré que l'entreprise s'était préparée à la désignation et qu'elle continuerait à collaborer avec les autorités compétentes.

Bloomberg, IBM, Orange et Tata n'ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Les inquiétudes des responsables européens quant à la résistance de leur secteur financier se sont accrues cette année. Mardi, la Banque centrale européenne a cité les tensions géopolitiques et les perturbations technologiques parmi les risques auxquels est confronté le secteur bancaire européen.

Le Royaume-Uni a mis en place un régime similaire, bien qu'aucune entreprise n'ait encore été nommée. Les régulateurs ont conseillé le ministère britannique des finances sur les candidats, et un ministre du gouvernement a déclaré aux législateurs au début du mois qu'il s'attendait à des désignations d'ici à la fin de l'année prochaine.