L'UE autorise sous condition le rachat d'Allergan par AbbVie pour $63 mds

BRUXELLES, 10 janvier (Reuters) - La Commission européenne a autorisé vendredi le rachat d'Allergan AGN.N , fabricant du Botox, par AbbVie ABBV.N pour 63 milliards de dollars (56,75 milliards d'euros) à condition que le futur groupe cède un produit en cours de développement pour le traitement des maladies inflammatoires de l'intestin. Les activités des deux laboratoires se chevauchent dans les traitements biologiques contre ces maladies, notamment la colite ulcéreuse et la maladie de Crohn. Après enquête, la Commission européenne considère que le projet de fusion risquait d'empêcher la mise sur le marché d'un médicament en cours de développement par Allergan, susceptible d'entrer en étroite concurrence avec un traitement également en cours de développement chez AbbVie. L'arrêt du développement du traitement d'Allergan pourrait réduire le choix pour les patients et les systèmes de santé et entraîner des hausses de prix, juge l'exécutif de l'UE. Pour répondre à ces préoccupations, AbbVie a proposé de céder le traitement d'Allergan à un futur acquéreur. "La Commission a dès lors conclu que l'opération envisagée, telle que modifiée par les engagements, ne poserait plus de problème de concurrence. La décision est subordonnée au respect intégral des engagements offerts", déclare l'exécutif européen dans un communiqué. Le projet de rachat d'Allergan par AbbVie a été annoncé en juin. (version française Bertrand Boucey)