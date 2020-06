Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'UE aura rouvert ses frontières intérieures d'ici fin juin-Commission Reuters • 05/06/2020 à 14:26









BRUXELLES, 5 juin (Reuters) - L'Union européenne rouvrira complètement ses frontières intérieures d'ici fin juin et elle ne commencera qu'en juillet à lever les restrictions de voyages à destination ou en provenance du bloc, a annoncé vendredi la Commissaire aux Affaires intérieures, Ylva Johansson. S'exprimant devant la presse après une visioconférence entre les ministres de l'Intérieur des Vingt-Sept, Ylva Johansson a précisé que la plupart des gouvernements de l'UE lèveraient d'ici au 15 juin les contrôles aux frontières entre pays membres mais que certains attendraient néanmoins la fin du mois. "Cela signifie donc que les contrôles intérieurs aux frontières seront levés d'ici fin juin, j'imagine. Nous devrions envisager la levée progressive des restrictions aux voyages non-essentiels vers l'UE début juillet", a-t-elle dit. (Philip Blenkinsop version française Bertrand Boucey, édité par Marc Angrand)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.