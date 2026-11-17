L'UE accuse Temu de ne pas assez agir contre la vente de produits illégaux sur ses plateformes

L'illustration montre le logo de Temu

BRUXELLES, 17 novembre (Reuters) - Le gendarme européen de la technologie a ‌mis en cause le géant chinois du commerce électronique Temu mardi, lui reprochant de ne pas ​en faire assez pour empêcher la vente de produits illégaux sur sa plateforme, en violation des règles relatives aux contenus en ligne, ce qui l'expose à une deuxième amende lourde.

La Commission européenne, qui fait office ​d’autorité de régulation des technologies pour les 27 États membres, a déclaré que les mesures d’atténuation mises en place par Temu "comprennent des ​contrôles inefficaces visant à vérifier la conformité des produits, ⁠un système de modération des contenus insuffisant et un système de sanctions inefficace".

Un porte-parole de ‌Temu a déclaré que l’entreprise contestait les conclusions préliminaires de la Commission et qu’elle déployait des efforts considérables pour limiter les risques liés aux produits illégaux. Le ​géant du commerce électronique répondra à ‌la Commission, a-t-il ajouté.

"Nous sommes convaincus que nous parviendrons à un règlement à ⁠l’amiable de cette affaire qui répondra pleinement aux préoccupations restantes de la Commission", a déclaré le porte-parole.

La Commission a précisé que Temu, détenue par PDD Holdings, avait la possibilité d’exercer ses droits de défense ⁠et de répondre à ‌ses conclusions préliminaires.

Si les conclusions de la Commission étaient finalement confirmées, celle-ci adopterait ⁠une "décision de non-conformité", qui entraînerait une amende pouvant atteindre 6% du chiffre d’affaires annuel mondial de l’entreprise.

Une ‌telle amende serait la deuxième infligée à Temu, après une sanction de 200 millions ⁠d’euros prononcée en mai dans le cadre de la première phase d’une ⁠enquête ouverte il y a ‌deux ans en vertu de la loi sur les services numériques, qui impose aux grandes entreprises en ​ligne de redoubler d’efforts pour lutter contre les contenus ‌illicites et préjudiciables sur leurs plateformes.

L’amende précédente visait le défaut d’évaluation des risques liés à la vente de produits illégaux, ​tandis que les accusations portées mardi concernaient l’absence de mesures adéquates pour mettre fin à ces ventes.

La Commission a déclaré le mois dernier avoir accepté le plan d’action de Temu visant à ⁠remédier à l’infraction à l’origine de l’amende existante.

Temu, tout comme Shein et d’autres plateformes de commerce électronique, a également été touchée par la décision de l’UE d’imposer des frais de 3 euros sur les colis de commerce électronique de faible valeur depuis début juillet. Auparavant, les colis d’une valeur inférieure à 150 euros entraient dans l’Union sans droits de douane.

(Rédigé par Inti Landauro et Foo Yun Chee; Version française Matthieu ​Huchet, édité par Augustin Turpin)