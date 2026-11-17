L'illustration montre le logo de Temu
BRUXELLES, 17 novembre (Reuters) - Le gendarme européen de la technologie a mis en cause le géant chinois du commerce électronique Temu mardi, lui reprochant de ne pas en faire assez pour empêcher la vente de produits illégaux sur sa plateforme, en violation des règles relatives aux contenus en ligne, ce qui l'expose à une deuxième amende lourde.
La Commission européenne, qui fait office d’autorité de régulation des technologies pour les 27 États membres, a déclaré que les mesures d’atténuation mises en place par Temu "comprennent des contrôles inefficaces visant à vérifier la conformité des produits, un système de modération des contenus insuffisant et un système de sanctions inefficace".
Un porte-parole de Temu a déclaré que l’entreprise contestait les conclusions préliminaires de la Commission et qu’elle déployait des efforts considérables pour limiter les risques liés aux produits illégaux. Le géant du commerce électronique répondra à la Commission, a-t-il ajouté.
"Nous sommes convaincus que nous parviendrons à un règlement à l’amiable de cette affaire qui répondra pleinement aux préoccupations restantes de la Commission", a déclaré le porte-parole.
La Commission a précisé que Temu, détenue par PDD Holdings, avait la possibilité d’exercer ses droits de défense et de répondre à ses conclusions préliminaires.
Si les conclusions de la Commission étaient finalement confirmées, celle-ci adopterait une "décision de non-conformité", qui entraînerait une amende pouvant atteindre 6% du chiffre d’affaires annuel mondial de l’entreprise.
Une telle amende serait la deuxième infligée à Temu, après une sanction de 200 millions d’euros prononcée en mai dans le cadre de la première phase d’une enquête ouverte il y a deux ans en vertu de la loi sur les services numériques, qui impose aux grandes entreprises en ligne de redoubler d’efforts pour lutter contre les contenus illicites et préjudiciables sur leurs plateformes.
L’amende précédente visait le défaut d’évaluation des risques liés à la vente de produits illégaux, tandis que les accusations portées mardi concernaient l’absence de mesures adéquates pour mettre fin à ces ventes.
La Commission a déclaré le mois dernier avoir accepté le plan d’action de Temu visant à remédier à l’infraction à l’origine de l’amende existante.
Temu, tout comme Shein et d’autres plateformes de commerce électronique, a également été touchée par la décision de l’UE d’imposer des frais de 3 euros sur les colis de commerce électronique de faible valeur depuis début juillet. Auparavant, les colis d’une valeur inférieure à 150 euros entraient dans l’Union sans droits de douane.
(Rédigé par Inti Landauro et Foo Yun Chee; Version française Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)
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