L'UE a accepté de suspendre la taxe carbone aux frontières pour les engrais, selon Genevard

La Commission européenne a accepté de suspendre la taxe carbone sur les engrais, a déclaré mercredi la ministre française de l'Agriculture Annie Genevard.

Paris et Rome avaient demandé en amont d'une réunion des ministres de l'Agriculture de l'Union européenne (UE) à ce que les engrais soient exclus du Mécanisme d'ajustement carbone aux frontières (MACF), au moins temporairement, pour protéger les agriculteurs européens en difficulté.

"La réponse du commissaire Sefcovic a été claire : la taxe carbone sur les engrais sera suspendue avec effet rétroactif au 1er janvier 2026", a écrit sur X Annie Genevard, en référence au commissaire européen au Commerce Maros Sefcovic.

(Rédigé par Gus Trompiz et Philip Blenkinsop; version française Zhifan Liu, édité par Kate Entringer)