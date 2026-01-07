 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'UE a accepté de suspendre la taxe carbone aux frontières pour les engrais, selon Genevard
information fournie par Reuters 07/01/2026 à 16:30

La Commission européenne a accepté de suspendre la taxe carbone sur les engrais, a déclaré mercredi la ministre française de l'Agriculture Annie Genevard.

Paris et Rome avaient demandé en amont d'une réunion des ministres de l'Agriculture de l'Union européenne (UE) à ce que les engrais soient exclus du Mécanisme d'ajustement carbone aux frontières (MACF), au moins temporairement, pour protéger les agriculteurs européens en difficulté.

"La réponse du commissaire Sefcovic a été claire : la taxe carbone sur les engrais sera suspendue avec effet rétroactif au 1er janvier 2026", a écrit sur X Annie Genevard, en référence au commissaire européen au Commerce Maros Sefcovic.

(Rédigé par Gus Trompiz et Philip Blenkinsop; version française Zhifan Liu, édité par Kate Entringer)

Environnement
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank