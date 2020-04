L'UBP renforce son expertise en investissements alternatifs

(AOF) - L'Union Bancaire Privée annonce l'arrivée de Kier Boley, nommé CIO - Alternative Investment Solutions et Co-Head - Alternative Investment Solutions. Basé à Londres, Kier Boley dirigera une équipe de six personnes réparties entre la City et Genève. Avant de rejoindre l'UBP, il a travaillé pendant vingt ans auprès du groupe GAM, en qualité notamment de responsable des investissements alternatifs et de gestionnaire de mandats discrétionnaires pour le compte d'institutions et de family offices UHNW.

John Argi, basé à Genève, occupera la fonction de Co-Head - Alternative Investment Solutions et aura pour mission de superviser le développement des activités.

Nicolas Faller, Co-CEO Asset Management à l'UBP, déclare à cette occasion: " Fort de son expérience de l'investissement et de sa connaissance des exigences de la clientèle, Kier Boley jouera un rôle majeur dans le développement de notre offre en hedge funds."