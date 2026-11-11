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L'UAW exhorte le Congrès à maintenir en place la commission spéciale de la Chambre des représentants sur la Chine
information fournie par Reuters 11/11/2026 à 20:06

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Le syndicat United Auto Workers (UAW) a exhorté les principaux législateurs américains à maintenir en place la commission spéciale de la Chambre des représentants sur la Chine lorsque les démocrates prendront le pouvoir, invoquant des inquiétudes concernant les constructeurs automobiles chinois, selon une lettre consultée mercredi par Reuters.

"Qu'il s'agisse de la surcapacité mondiale en matière de véhicules électriques, de la prise de participation chinoise dans les constructeurs automobiles occidentaux ou de la délocalisation continue vers la Chine, nous avons un besoin urgent que le Congrès accorde une attention particulière à ces questions et à leurs répercussions en aval, qui se manifestent rapidement", a écrit l'UAW au président de la Chambre des représentants, Mike Johnson, et au chef de file démocrate, Hakeem Jeffries.

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)

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