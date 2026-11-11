L'UAW exhorte le Congrès à maintenir en place la commission spéciale de la Chambre des représentants sur la Chine

Le syndicat United Auto Workers (UAW) a exhorté les principaux législateurs américains à maintenir en place la commission spéciale de la Chambre des représentants sur la Chine lorsque les démocrates prendront le pouvoir, invoquant des inquiétudes concernant les constructeurs automobiles chinois, selon une lettre consultée mercredi par Reuters.

"Qu'il s'agisse de la surcapacité mondiale en matière de véhicules électriques, de la prise de participation chinoise dans les constructeurs automobiles occidentaux ou de la délocalisation continue vers la Chine, nous avons un besoin urgent que le Congrès accorde une attention particulière à ces questions et à leurs répercussions en aval, qui se manifestent rapidement", a écrit l'UAW au président de la Chambre des représentants, Mike Johnson, et au chef de file démocrate, Hakeem Jeffries.