L'UAW affirme que le travailleur de Ford qui a chahuté Trump a gardé son emploi et n'a pas fait l'objet de mesures disciplinaires

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le syndicat United Auto Workers (UAW) a déclaré qu'un ouvrier de Ford qui avait chahuté le président Donald Trump lors d'une visite le mois dernier dans une usine automobile du Michigan n'a pas été sanctionné et a conservé son emploi.

L'incident a incité Donald Trump à lever son majeur et à proférer des injures à l'encontre de l'ouvrier qui avait critiqué la manière dont Donald Trump avait géré la controverse concernant Jeffrey Epstein, selon l'UAW et une vidéo publiée en ligne. Donald Trump a également dit à Thomas "TJ" Sabula qu'il serait licencié, a déclaré Laura Dickerson, vice-présidente de l'UAW, lors d'une conférence politique. "La liberté d'expression est réelle", a-t-elle déclaré, précisant aux travailleurs que Sabula "n'a aucune mesure disciplinaire dans son dossier"