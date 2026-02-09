 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'UAW affirme que le travailleur de Ford qui a chahuté Trump a gardé son emploi et n'a pas fait l'objet de mesures disciplinaires
information fournie par Reuters 09/02/2026 à 17:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le syndicat United Auto Workers (UAW) a déclaré qu'un ouvrier de Ford qui avait chahuté le président Donald Trump lors d'une visite le mois dernier dans une usine automobile du Michigan n'a pas été sanctionné et a conservé son emploi.

L'incident a incité Donald Trump à lever son majeur et à proférer des injures à l'encontre de l'ouvrier qui avait critiqué la manière dont Donald Trump avait géré la controverse concernant Jeffrey Epstein, selon l'UAW et une vidéo publiée en ligne. Donald Trump a également dit à Thomas "TJ" Sabula qu'il serait licencié, a déclaré Laura Dickerson, vice-présidente de l'UAW, lors d'une conférence politique. "La liberté d'expression est réelle", a-t-elle déclaré, précisant aux travailleurs que Sabula "n'a aucune mesure disciplinaire dans son dossier"

Valeurs associées

FORD MOTOR
13,655 USD NYSE -1,05%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    La Bourse de Paris entame la semaine en hausse
    information fournie par AFP 09.02.2026 18:18 

    La Bourse de Paris a clôturé lundi en légère hausse, à l'issue d'une séance plutôt calme en attendant la publication de plusieurs résultats d'entreprises à partir du milieu de semaine, ainsi que celle de deux indicateurs américains. L'indice vedette CAC 40 a avancé ... Lire la suite

  • Des automobilistes font la queue pour faire le plein dans une station-service de La Havane, le 30 janvier 2026 ( AFP / ADALBERTO ROQUE )
    A Cuba, la vie au ralenti faute de carburant
    information fournie par AFP 09.02.2026 18:18 

    Cuba a commencé lundi à appliquer les nouvelles mesures d'urgence destinées à économiser le carburant pour faire face à l'étranglement énergétique imposé par les Etats-Unis, qui frappe durement la vie quotidienne des habitants. Dans les rues de La Havane, la circulation ... Lire la suite

  • Emmanuel Grégoire, tête de liste de la gauche hors LFI aux élections municipales à Paris, le 14 janvier 2026 à Paris ( AFP / Martin LELIEVRE )
    A Paris, Grégoire dévoile son plan pour adapter la ville au réchauffement climatique
    information fournie par AFP 09.02.2026 18:14 

    Protection des plus fragiles face aux canicules, végétalisation "massive", accélération des rénovations de logements, promenade continue sur les quais de Seine: Emmanuel Grégoire, candidat de la gauche hors LFI à Paris, a dévoilé lundi un plan de transformation ... Lire la suite

  • Dans un village sénégalais, le surf pour inciter les filles à retourner à l'école
    Dans un village sénégalais, le surf pour inciter les filles à retourner à l'école
    information fournie par AFP Video 09.02.2026 18:13 

    À Dakar, l'ONG américaine Black Girls Surf tente d'encourager les filles à retourner à l'école grâce au surf. Le programme "Surf Academy" allie sport et études.

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank