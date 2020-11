Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'ouragan Eta dévaste l'Amérique centrale, fait des dizaines de morts Reuters • 06/11/2020 à 03:44









(Précisions) CIUDAD DE GUATEMALA, 6 novembre (Reuters) - Le passage de l'ouragan Eta a provoqué des pluies torrentielles et d'importantes inondations en Amérique centrale, transformant des rues en rivières et tuant plusieurs dizaines de personnes, tandis que des dizaines d'autres étaient portées disparues. Plus de 70 personnes ont été tuées à travers la région, composée majoritairement de pays pauvres. Des centaines de personnes attendaient quant à elles d'être secourues, pour certaines réfugiées sur le toit d'habitations. Au Guatemala, le bilan a dépassé les 50 morts au cours de la journée de jeudi, selon le président Alejandro Giammattei, qui a ajouté que les glissements de terrain dans la ville de San Cristobal Verapaz avaient englouti 25 habitations. Au Costa Rica, au moins sept personnes ont trouvé la mort dans les inondations consécutives au passage de l'ouragan, ont indiqué les autorités locales. Dans des parties du Nicaragua et du Honduras, les rafales de vent et les fortes pluies ont endommagé des maisons, des routes et des ponts, contraignant plusieurs milliers de personnes à fuir vers des abris de fortune. (Gustavo Palencia, Sofia Menchu et Alvaro Murillo; version française Jean Terzian)

