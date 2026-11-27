L'Ouganda a annoncé vendredi avoir lancé le premier essai clinique en Afrique d'un vaccin à ARNm contre la souche Bundibugyo du virus Ebola, à l'origine de l'épidémie centrée sur le Congo, qui est désormais la deuxième plus importante jamais enregistrée à l'échelle mondiale.
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Dans un communiqué, l’Institut ougandais de recherche sur les virus (UVRI), organisme public, a indiqué avoir lancé cet essai en collaboration avec Moderna MRNA.O , le fabricant du vaccin
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Le vaccin de Moderna fera également bientôt l’objet d’essais cliniques au Congo, aux côtés d’un autre nouveau vaccin ciblant le virus Bundibugyo, développé par l’université d’Oxford et le Serum Institute of India
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Les scientifiques vérifient déjà si un vaccin existant ciblant un autre virus Ebola, l’Ervebo de Merck, peut offrir une protection croisée contre le virus Bundibugyo
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L'essai ougandais est le deuxième pour ce vaccin, après que Moderna a commencé son premier essai clinique sur l'homme au Canada en août, ciblant des adultes âgés de 18 à 65 ans
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L’UVRI a indiqué que l’essai ougandais évaluera pour la première fois la sécurité du vaccin et sa capacité à déclencher une réponse immunitaire chez les enfants âgés d’un an et plus, et vise à recruter 224 volontaires
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“Les enfants comptent souvent parmi les plus durement touchés lorsque le virus Ebola frappe, mais ils sont trop souvent les derniers à bénéficier des nouveaux vaccins”, a déclaré Richard Hatchett, directeur général de la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, qui contribue au financement du vaccin
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