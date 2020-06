Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Otan va ouvrir une enquête sur un incident en Méditerranée impliquant la Turquie Reuters • 18/06/2020 à 19:09









(Actualisé avec déclarations de Parly sur l'incident) BRUXELLES, 18 juin (Reuters) - L'Otan va ouvrir une enquête sur les accusations de la France relatives à un incident présumé impliquant la marine turque en mer Méditerranée, a annoncé jeudi le secrétaire général de l'Alliance, Jens Stoltenberg, à l'issue d'une réunion des ministres alliés de la Défense. "Cet incident en Méditerranée a été abordé lors de la réunion par plusieurs alliés. Mon message est que nous nous sommes assurés que les autorités militaires de l'Otan enquêtaient sur cet incident pour apporter de la clarté à ce qui s'est passé", a-t-il dit lors d'une conférence de presse. La France affirme que la marine turque a eu des comportements "hostiles et inacceptables (...) visant à entraver les efforts de mise en oeuvre de l'embargo sur les armes des Nations unies". Fournissant des précisions sur cet incident lors de son audition jeudi devant une commission parlementaire, Florence Parly, la ministre des Armées, a précisé qu'il s'était produit le 10 juin dernier dans l'est de la Méditerranée où une frégate de la marine française, le Courbet, vérifiait dans le cadre d'une mission de l'Otan un bateau turc, le Cirkin, pour s'assurer qu'il ne transportait pas des armes vers la Libye. Le bateau turc avait coupé son transpondeur et refusait de s'identifier et de communiquer son port de destination. Des bâtiments de la marine turque ont alors "illuminé" à trois reprises la frégate français "avec leurs radars de conduites de tirs", a poursuivi la ministre. "Par ailleurs, des personnels (turcs) en gilets pare-balles et casque lourds se sont postés aux affûts des armes légères de ces navires. C'est un acte extrêmement agressif et qui ne peut pas être celui d'un allié face à un autre allié qui fait son travail sous commandement de l'Otan", a-t-elle dénoncé. "Il ne peut pas y avoir la moindre complaisance vis-a-vis de ce genre de comportement", a-t-elle ajouté, précisant que huit pays alliés européens lui avaient apporté un "clair soutien". Ankara a démenti, assurant qu'il était "totalement faux" de dire qu'un navire turc avait harcelé un bâtiment français sous commandement de l'Otan. La France a plusieurs fois accusé Ankara de violer l'embargo de l'Onu sur les armes à destination de la Libye. La Turquie rejette ces allégations. (Robin Emmott avec John Irish à Paris version française Henri-Pierre André, édité par Nicolas Delame)

