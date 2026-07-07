L'Otan met en avant d'importants contrats d'armement à Ankara avant le sommet avec Trump

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des commentaires tirés du discours de Rutte, des détails sur les accords, l'évolution du cours de l'action Saab et l'arrivée de Trump)

* Les membres de l'Otan tiennent à montrer qu'ils tiennent compte des exigences de Trump en matière de défense

* Les responsables craignent que Trump ne relance ses menaces de quitter l'Otan ou de faire fi des engagements de défense mutuelle

* Trump pourrait lever l'embargo sur les avions F-35 à destination de la Turquie, selon une source

* L'Otan prévoit de remplacer sa flotte d'AWACS vieillissante par le GlobalEye de Saab

par Tuvan Gumrukcu et Sabine Siebold

Les dirigeants de l’OTAN ont commencé mardi en Turquie à dévoiler des contrats d’armement d’une valeur de plusieurs dizaines de milliards de dollars, soulignant ainsi qu’ils tenaient compte des appels des États-Unis à augmenter les dépenses pour défendre l’Europe avant un sommet avec le président Donald Trump.

Sur fond de musique entraînante et de vidéos soignées, lors d’un forum de l’industrie de la défense organisé dans la capitale Ankara, le secrétaire général de l’OTAN, Mark Rutte, a annoncé une série d’initiatives tandis que le montant total des différents contrats était projeté sur un écran. Il a appelé à une « révolution » de l’industrie de la défense au sein de l’Alliance, mettant en garde contre les dépenses militaires massives de la Russie, ainsi que de la Chine, de la Corée du Nord et de l’Iran.

« Nous n’avons pas le luxe de pouvoir attendre. Nous avons besoin dès maintenant de capacités pour garantir que nous restions prêts. La situation en matière de sécurité l’exige », a déclaré M. Rutte. « Le bourdonnement des machines doit se transformer en rugissement. »

Il s’agissait d’un appel à la mobilisation lancé aux entreprises d’armement occidentales pour qu’elles intensifient leurs investissements afin d’accroître leurs capacités, et aux gouvernements pour qu’ils passent des commandes à long terme et créent les conditions permettant aux entreprises de prospérer.

Le secteur européen de la défense a souvent été critiqué pour son caractère fragmenté et pour être entravé par la bureaucratie et les rivalités entre entreprises et pays. Cela a rendu l’Europe plus dépendante des achats d’armes auprès des États-Unis.

La faible croissance économique et la nécessité de maintenir des systèmes sociaux généreux ont également rendu les dépenses de défense plus difficiles à faire accepter en Europe.

Ces contrats, qui avaient été pour la plupart gardés secrets afin de faire sensation lors du sommet, comprenaient notamment l'achat par des pays européens de drones de surveillance auprès de la société américaine Northrop Grumman NOC.N , ainsi que l'achat par l'Otan d'avions auprès de la société suédoise Saab SAABb.ST . Les actions de Saab ont enregistré la plus forte hausse en Europe .STOXX ,avec une progression de plus de 5%, les investisseurs pariant sur le fait que l’entreprise bénéficierait du réarmement européen. Morgan Stanley a relevé sa note sur le titre. Le groupe américain de défense Lockheed Martin LMT.N et l’allemand Rheinmetall RHMG.DE ont signé un projet d’accord visant à produire conjointement des missiles ATACMS en Allemagne, une initiative qui marquerait la première fabrication hors des États-Unis de ce missile balistique à courte portée.

M. Rutte a déclaré que les alliés de l’OTAN investiraient plus de 40 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années dans leurs capacités de lutte contre les drones. Ces annonces font suite aux critiques fréquentesde Donald Trumpà l’encontre de l’Europe, qu’il accuse de ne pas contribuer suffisamment à la défense et de trop compter sur les États-Unis pour assurer sa protection par le biais de l’OTAN, qui défend le continent depuis les premières années de la Guerre froide.

Trump a réitéré ce message dans une vidéo publiée sur Truth Social en amont de sa visite, exhortant l’Europe à consacrer davantage de moyens à sa propre défense.

CHANGEMENT DE CAP CONCERNANT LES AVIONS F-35 À DESTINATION DE LA TURQUIE

, Trump est arrivé à Ankara pour rencontrer le président turc Tayyip Erdogan et rejoindre les autres dirigeants de l’alliance militaire à l’occasion du sommet, qui débutera par un dîner mardi soir. Rutte a déclaré lundi que les Européens avaient procédé à des augmentations « vertigineuses » de leurs dépenses de défense, en partie en raison des craintes vis-à-vis de la Russie – qui se sont intensifiées depuis l’invasion de l’Ukraine par Moscou en 2022 – mais aussi suite aux encouragements « extrêmement fermes » de Trump. Selon M. Rutte, les membres européensde l’OTAN et le Canada ont dépensé 90 milliards de dollars de plus en défense en termes réels en 2025 qu’en 2024, pour atteindre un total de plus de 570 milliards de dollars. Dans ce qui pourrait constituer un revirement majeur, M. Trump devrait également indiquer à M. Erdogan qu’il est prêt à autoriser la Turquie à réintégrer le programme d’ d’avions de combat furtifs F-35, ont indiqué des sources à Reuters, une question qui constitue depuis longtemps un point de friction dans les relations bilatérales.

Washington avait imposé des sanctions et exclu la Turquie du programme de chasseurs F-35 après l’acquisition par la Turquie, en 2019, du système de défense aérienne russe S-400.

LA GUERRE EN IRAN A INCITÉ TRUMP À RÉACTIVER SES CRITIQUES À L'ÉGARD DE L'Otan

Les tensions au sein de l’OTAN se sont aggravées depuis que les États-Unis ont attaqué l’Iran en février. Trump a critiqué à plusieurs reprises les membres de l’OTAN pour leur soutien insuffisant dans ce conflit, menaçant de quitter l’alliance.

Les responsables européens affirment avoir largement respecté leurs engagements en autorisant les États-Unis à utiliser leur espace aérien et leurs bases, bien qu’ils n’aient pas été consultés au sujet d’une guerre profondément impopulaire qui a bouleversé leurs économies.

Les États-Unis ont également annoncé le retrait de troupes d’Europe et lancé une réévaluation de six mois de leur présence militaire sur le continent. Les responsables européens se disent prêts à faire face à une réitération de certaines des récentes critiques de Trump et ne peuvent être certains d’une issue positive. Il y a également les relations instables de Trump avec certains dirigeants, comme en témoigne récemment une querelle avec la Première ministre italienne Giorgia Meloni.

Les membres de l’OTAN devraient réaffirmer leur soutien à l’Ukraine et s’engager à lui apporter une aide de 70 milliards d’euros (80 milliards de dollars) en 2026. Soulignant l’importance des enjeux, la Russie a pilonné lundi la région de Kyiv à coups de missiles et de drones, tuant au moins 28 personnes et mettant en évidence la pénurie critique d’intercepteurs de défense aérienne de fabrication américaine dont souffre l’Ukraine.

(1 dollar = 0,8752 euro)