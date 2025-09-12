 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
L'Otan lance une opération "sentinelle orientale" pour renforcer son flanc est-Rutte
information fournie par Reuters 12/09/2025 à 18:24

(Actualisé avec citations, précisions)

Le secrétaire général de l'Otan Mark Rutte a annoncé vendredi la mise en place d'une opération "sentinelle orientale" afin de renforcer les défenses de l'alliance transatlantique sur son flanc est.

Cette opération impliquera des moyens mis à disposition par le Danemark, la France, le Royaume-uni et l'Allemagne notamment, a précisé Mark Rutte lors d'une conférence de presse.

Le président Emmanuel Macron a annoncé jeudi que la France allait mobiliser trois chasseurs Rafale pour contribuer à la sécurité de l'espace aérien de la Pologne.

L'opération "sentinelle orientale" intégrera des défenses aériennes et terrestres, a précisé le commandant suprême des forces alliées en Europe, le général américain Alexus Grynkewich.

"La Pologne et les citoyens de toute l'alliance doivent être rassurés par notre réaction rapide en début de semaine et par notre annonce importante ici aujourd'hui", a-t-il déclaré au cours de la même conférence de presse au siège de l'Otan à Bruxelles.

Alors que Donald Trump a suggéré que l'incursion des drones russes en Pologne pourrait avoir été une "erreur", Mark Rutte a dénoncé un comportement "irresponsable et inacceptable".

"Nous ne pouvons pas laisser des drones russes pénétrer dans l'espace aérien allié", a insisté le secrétaire général de l'Otan.

(Reportage Andrew Gray et Bart Meijer, rédigé par Charlotte Van Campenhout; version française Blandine Hénault et Tangi Salaün, édité par Benjamin Mallet)

Guerre en Ukraine
OTAN
