L'Otan appelle la Russie et la Syrie à cesser l'offensive à Idlib

BRUXELLES, 28 février (Reuters) - Le secrétaire général de l'Otan a appelé vendredi la Russie et la Syrie à cesser leur offensive dans la province syrienne d'Idlib et a exprimé sa solidarité à l'égard de la Turquie. "Nous appelons la Russie et le régime syrien à cesser les combats et les attaques aériennes aveugles (...) Nous appelons aussi la Russie et la Syrie à respecter pleinement le droit international", a déclaré Jens Stoltenberg lors d'une conférence de presse à l'issue d'une rencontre entre les ambassadeurs de l'alliance. "Nous appelons la Syrie et la Russie à s'engager pleinement dans les efforts menés par l'ONU pour trouver une solution pacifique au conflit en Syrie", a-t-il ajouté. (Gabriela Baczynska et John Chalmers, Blandine Hénault pour la version française)

