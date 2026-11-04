L'organisme indien de financement des énergies propres cherche à nouer des partenariats internationaux pour obtenir des financements verts à moindre coût

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par Sethuraman N R

L'organisme public indien de financement des énergies renouvelables prévoit de s'associer à des institutions financières internationales afin de lever des fonds verts à long terme et à moindre coût pour les entreprises nationales, a déclaré un directeur exécutif de l'Agence indienne de développement des énergies renouvelables (IREDA).

L’Inde mène l’un des plus grands programmes d’expansion des énergies renouvelables au monde, dans le but de réduire ses émissions et de répondre à une demande croissante en électricité.

“Nous cherchons à nouer des partenariats avec des banques internationales, des investisseurs institutionnels et des organismes multilatéraux afin de mettre en place des partenariats de financement à long terme permettant de lever davantage de financements verts à des taux compétitifs,” a déclaré Tusarkanta Parida mercredi lors du Sommet Bharat sur les énergies renouvelables.

Les développeurs d’énergies renouvelables en Inde se plaignent depuis longtemps de coûts d’emprunt avoisinant les 11% à 12%, contre des coûts de financement de 2% à 3% sur les marchés développés.

“Nous devons faciliter le financement des projets,” a déclaré M. Parida.

Il n’a pas souhaité nommer les institutions impliquées dans les partenariats envisagés.

Selon les estimations du gouvernement, l’Inde aura besoin de 220 milliards (XX milliards d'euros) de dollars d’investissements au cours des trois prochaines années dans les énergies renouvelables et les infrastructures de transport d’électricité associées pour atteindre son objectif de 500 gigawatts de capacité de production d’électricité à partir de sources non fossiles d’ici 2030.

Le pays a attiré environ 64 milliards (XX milliards d'euros) de dollars d’investissements privés dans les énergies propres entre 2024 et 2026, dont 6,2 milliards (XX milliards d'euros) de dollars d’investissements étrangers.

Les promoteurs sont également confrontés à des difficultés, notamment des obstacles liés à l’acquisition de terrains et des restrictions de production dues à des infrastructures de transport insuffisantes.

Le réseau électrique indien peine à suivre le rythme de l’augmentation rapide des capacités en énergies renouvelables, ce qui conduit certains promoteurs à gaspiller l’électricité produite ou à retarder leurs projets jusqu’à ce que des liaisons de transport soient disponibles.

Pour les promoteurs, ces perturbations peuvent avoir un effet domino sur le financement des projets, a déclaré Kailash Vaswani, directeur financier de ReNew Energy Global.

“Les promoteurs ne prévoient pas de restrictions lors de la planification de leurs projets,” a déclaré M. Vaswani.

La perte de production réduit les flux de trésorerie, ce qui rend plus difficile le service et le remboursement de la dette dans les délais, tout en augmentant les coûts d’emprunt et en limitant la capacité à lever de nouveaux emprunts ou des fonds propres, a-t-il ajouté.