L'Oréal : vers un re-test imminent des 320E

(CercleFinance.com) - Les ventes de l'Oréal ont mieux résisté que prévu et le titre qui se hisse déjà vers 315,5E s'achemine vers un re-test imminent du zénith historique des 320E (testé du 11/11 au 17/11/2020). En cas de franchissement, le prochain objectif se situerait vers 350E (report d'amplitude par rapport au récent plancher du 29 janvier.

Valeurs associées L'OREAL Euronext Paris +2.04%