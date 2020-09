Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Oréal : vers le test d'une résistance vers 283E Cercle Finance • 29/09/2020 à 10:52









(CercleFinance.com) - L'Oréal poursuit son redressement amorcé sur 270E le 25/09 et se rapproche du test de la résistance située vers 283E qui a bloqué la hausse du 31 juillet au 16 septembre. Au-delà, L'Oréal pourrait grimper vers 295E, et retracer le zénith de début juillet.

Valeurs associées L'OREAL Euronext Paris +0.90%