L'Oréal : vers le re-test imminent des 433E du 8/12 information fournie par Cercle Finance • 03/01/2022 à 12:28

(CercleFinance.com) - L'Oréal s'oriente vers le re-test imminent du record absolu des 433E du 8/12.

Le record absolu de clôture des 429,8E du 17/11 est déjà retracé à 1E près: un nouveau plus haut semble être une formalité et les dernières oscillations entre 400 et 430E induisent un potentiel vers 460E (à 43 de PER, plus rien n'arrêtera les acheteurs qui n'ont plus hésité depuis le franchissement des 30).