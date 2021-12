L'Oréal va racheter 4% de son capital auprès de Nestlé

L'opération aura également un effet relutif sur le bénéfice net par action de L'Oréal de plus de 4% en année pleine. Le rachat sera financé de façon équilibrée par la trésorerie disponible du groupe d'une part, et un endettement nouveau d'autre part.

Les administrateurs liés à Nestlé et à la famille Bettencourt Meyers n'ont participé ni aux délibérations ni aux votes du conseil d'administration relatifs à cette opération.

L'Autorité des Marchés Financiers a accordé une dérogation à la famille Bettencourt Meyers à l'obligation de déposer une offre publique obligatoire sur L'Oréal du fait du franchissement du seuil d'un tiers du capital et des droits de vote de la société.

À l'issue de l'opération et après annulation des actions rachetées, la participation de Nestlé au capital de L'Oréal sera réduite de 23,3% à 20,1%.

Toutes les actions rachetées par L'Oréal le seront exclusivement à des fins d'annulation, et seront annulées au plus tard le 29 août 2022.

(AOF) - L'Oréal a signé un accord en vue de racheter 22,26 millions de ses propres actions, soit 4% de son capital, à Nestlé. Le prix unitaire de l'action L'Oréal retenu pour cette opération est de 400 euros, soit une décote de 5,8% par rapport au cours de clôture du 7 décembre 2021 et une décote de 2,9% par rapport au prix moyen pondéré par les volumes sur la période du 8 novembre 2021 au 7 décembre 2021 inclus. Le prix total payé à Nestlé s'élèvera ainsi à 8,904 milliards d'euros.

