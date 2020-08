Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Oréal : va lancer une opération d'actionnariat salarié Cercle Finance • 31/08/2020 à 18:07









(CercleFinance.com) - Le groupe L'Oréal annonce ce soir le lancement de sa deuxième opération d'actionnariat salarié. Cette opération sera déployée dans 57 pays. 'Le prix de souscription des actions sera fixé le 14 septembre. Il sera égal à la moyenne des cours d'ouverture de l'action L'Oréal sur le marché Euronext Paris durant les vingt jours de Bourse précédant cette décision, diminuée d'une décote de 20 %. L'opération portera sur un nombre maximum de 500.000 actions (abondement compris). La période de souscription s'étendra du 17 septembre au 2 octobre 2020 et le règlement-livraison de l'offre est prévu pour le 3 novembre 2020', précise le groupe.

Valeurs associées L'OREAL Euronext Paris -0.11%