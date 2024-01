Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client L'Oréal: un sèche-cheveux innovant présenté au CES information fournie par Cercle Finance • 10/01/2024 à 07:25









(CercleFinance.com) - A l'occasion du CES 2024 de Las Vegas, L'Oréal dévoile un sèche-cheveux de nouvelle génération sous le nom d'AirLight Pro, développé en partenariat avec Zuvi, startup créée par des ingénieurs spécialistes des drones et des scientifiques.



AirLight Pro utilise une combinaison de technologie de lumière infrarouge et de flux d'air, rendant les cheveux visiblement plus lisses et hydratés, tout en accélérant le séchage grâce à une diffusion de chaleur optimisée et en réduisant la consommation d'énergie jusqu'à 31%.



Le produit sera lancé sur des marchés sélectionnés, tels que les États-Unis et l'Europe, par sa marque professionnelle de salon, L'Oréal Professionnel, en 2024, auprès des professionnels de la beauté et des consommateurs.





Valeurs associées L'OREAL Euronext Paris -0.01%