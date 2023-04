Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Oréal : un repli de -3,3% qui freine le CAC40 information fournie par Cercle Finance • 06/04/2023 à 15:00









(CercleFinance.com) - L'Oréal se détache à la baisse avec un repli de -3,3% (sous 410E) qui freine le CAC40.

Le titre casse son support ascendant et semble bien parti pour aller chercher du soutien vers 391E (ex-zénith de mi-février)... voir 388E (niveau actuel du support oblique moyen terme).





