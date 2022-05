Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Oréal: troisième opération d'actionnariat salarié information fournie par Cercle Finance • 18/05/2022 à 07:43









(CercleFinance.com) - L'Oréal annonce le lancement de sa troisième opération d'actionnariat salarié, opération déployée dans 63 pays qui permet d'associer étroitement les salariés, tant en France qu'à l'étranger, au développement du groupe de cosmétiques.



Le prix de souscription des actions sera fixé le 3 juin. L'opération portera sur un nombre maximum de 500.000 actions (abondement compris). La période de souscription s'étendra du 8 au 22 juin et le règlement-livraison de l'offre est prévu pour le 26 juillet.



Les bénéficiaires éligibles auront la possibilité d'acquérir des actions L'Oréal en utilisant une formule de souscription unique 'classique' et bénéficieront d'un abondement. Les actions souscrites en direct ainsi que les parts de FCPE seront bloquées pendant cinq années.





