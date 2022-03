Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

L'Oréal: succès d'une émission obligataire information fournie par Cercle Finance • 23/03/2022 à 07:43

(CercleFinance.com) - L'Oréal annonce le lancement réussi de sa première émission obligataire pour un montant nominal total de trois milliards d'euros, émission qui a reçu une demande totale de 10,7 milliards, soit plus de 3,5 fois le volume combiné de l'offre.



Cette émission se compose de trois tranches, dont deux de maturités deux ans (une à taux fixe et une à taux variable) et une de maturité quatre ans et trois mois (à taux fixe), avec des montants respectifs d'un milliard, 750 millions et 1,25 milliard d'euros.



La tranche à quatre ans et trois mois, dite 'Sustainability-Linked', est alignée sur le cadre de référence des financements durables récemment établi. Ce dernier a été évalué de manière indépendante par la société de notation Sustainalytics.