L'Oréal: succès d'un placement obligataire

(CercleFinance.com) - Dans le cadre de son programme EMTN de cinq milliards d'euros, L'Oréal annonce avoir procédé avec succès au placement d'une émission obligataire d'un montant nominal total de deux milliards d'euros, avec une demande totale de 4,5 milliards.



L'offre est composée de deux tranches d'un milliard d'euros chacune, respectivement à deux ans, assortie d'un coupon à taux fixe de 3,125% par an, et à cinq ans, assortie d'un coupon à taux fixe de 2,875% par an.



Le numéro un mondial des cosmétiques précise que le montant levé sera affecté à ses besoins généraux, notamment l'acquisition d'Aēsop. Les obligations seront admises sur Euronext Paris à compter du règlement-livraison prévu le 19 mai.





