L'OREAL : Stiffel reste à l'Achat

(AOF) - Stiffel a confirmé sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 360 euros sur L'Oréal dans le sillage de ventes trimestrielles robustes. Le broker souligne que le titre a réalisé récemment un bon parcours boursier, les attentes des investisseurs devaient être plus importantes que le consensus sur le Luxe et l'Amérique du Nord. Dans ce cadre, le courtier considère tout mouvement de prises de bénéfices comme une opportunité de se renforcer. Le groupe français devrait rester selon lui le principal gagnant de parts de marché dans un marché mondial de la beauté en phase de redressement.

Pour l'intermédiaire, l'importance du marketing et de la R&D avec un portefeuille de marques milliardaires et une présence digitale de premier plan devraient entraîner une surperformance de L'Oréal dans les domaines de la beauté les plus porteurs : la Chine, le luxe, les produits scientifiques et l'e-commerce. Enfin, le maquillage offre un potentiel de rebond intéressant lorsque la vie sociale reprendra.

Révolution culturelle pour l'univers du luxe

D'après le cabinet Bain, en 2020, les achats en ligne devraient faire un bond, pour représenter 23% du marché contre seulement 12% en 2019. Si, jusqu'à présent, ce sont essentiellement les inaugurations de boutiques dans le monde qui assuraient la croissance des grandes maisons, le e-commerce devient la priorité. Les points de vente vont devoir devenir plus efficaces, en misant sur les technologies et les data.

Le leader mondial donne l'exemple. Pour LVMH il est nécessaire de changer d'état d'esprit. Il a décidé de passer en «digital first» pour ses défilés et sa commercialisation. Cela constitue un virage stratégique fort car, l'an passé, le groupe a réalisé seulement 8,5% de son chiffre d'affaires en ligne.