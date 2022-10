L'Oreal: Stifel réduit son objectif de cours information fournie par Cercle Finance • 11/10/2022 à 12:13

(CercleFinance.com) - Stifel maintient sa recommandation Achat sur le titre L'Oréal mais abaisse son objectif de cours de 410 à 395E.



'Nous avons relevé nos prévisions d'EBIT pour les exercices 22-23 de 2% et 1% respectivement', annonce l'analyste.



Stifel prévoit une croissance pour le 3ème trimestre de +8,0% en LFL (contre +13,5% au T2). Le chiffre d'affaires du 3ème trimestre est attendu le 20 octobre.



Le poids combiné du Luxe et de la Cosmétique Active est passé 'de 33% des ventes totales en 2011 à 50% en 2021' relève encore l'analyste. 'Et il devrait atteindre 57% des ventes du groupe en 2025'. 'Cela devrait aider le groupe à maintenir une croissance de +7% par an et une expansion de la marge EBIT à environ 20% d'ici 2024', poursuit Stifel.



L'Oréal reste le premier choix HPC de l'analyste pour qui la société devrait continuer à surpasser ses pairs en Chine, dispose d'une activité américaine plus forte et peut compter sur le commerce électronique pour 'accélérer le développement des ventes sur les marchés émergents comme l'Inde'.