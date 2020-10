Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Oréal : soutenu par une analyse positive, le titre gagne 2% Cercle Finance • 23/10/2020 à 16:29









(CercleFinance.com) - Le titre L'Oréal gagne plus de 2% à la bourse de Paris, soutenu par l'analyse favorable délivrée par Oddo ce matin. Le broker estime en effet que la marque a réalisé ' une très belle remontée au 3e trimestre ' avec une croissance organique à +1,6%, malheureusement gommée par un effet devises (-4,6%). ' Ce n'était pas du tout acquis, estime l'analyste. Il était difficile de passer de -18,8% au 2e trimestre à un retour à la croissance.' Le groupe a fait le choix de contre-attaquer dès l'été avec des lancements, re-lancements, soutien marketing et soutien aux distributeurs... contribuant à renforcer le degré de confiance vis-à-vis du 2nd semestre. Si Oddo a maintenu sa note ' neutre ' sur le titre, l'analyste a relevé son objectif de cours à 278 euros, contre 271 euros auparavant.

