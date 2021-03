Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Oréal : solarisation de l'usine de Vichy par Total Cercle Finance • 23/03/2021 à 10:22









(CercleFinance.com) - Total, à travers sa filiale d'énergies renouvelables en France Total Quadran, annonce la mise en service du projet de solarisation de l'usine de production de L'Oréal à Vichy, premier site industriel du groupe de cosmétiques en France. L'électricité renouvelable produite couvrira 33% de la consommation énergétique de l'usine, où sont installés près de 4000 panneaux solaires sur une surface de 9500 m2 pour une puissance totale de 1,5 MWc (mégawatt-crête). Ce projet comporte des ombrières de parkings photovoltaïques et des bornes de recharge pour véhicules électriques. Total mènera également sur ce site un projet de R&D ayant pour objectif d'analyser les performances des modules photovoltaïques bifaciaux sur ombrières.

Valeurs associées L'OREAL Euronext Paris +0.59%