L'Oréal, Sodexo, Veolia... les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris

(AOF) - DMS Group

DMS Group a réduit sa perte nette passant de 8,9 millions d'euros en 2022 à 5 millions d'euros en 2023. Son chiffre d'affaires est en progression de 20% à 42,2 millions d'euros contre 35,3 millions en 2022. L'Ebitda a en revanche reculé de 2 millions à 1,7 million et la marge d'Ebitda de 5,6% à 4%. Le spécialiste des systèmes d'imagerie médicale de haute performance pour la radiologie numérique annonce une situation financière "saine et équilibrée" avec des capitaux propres de 13,7 millions d'euros et une trésorerie disponible de 4,7 millions d'euros au 1er décembre 2023.

EssilorLuxottica

EssilorLuxottica annonce un chiffre d'affaires consolidé au premier trimestre 2024 de 6,335 milliards d'euros, en hausse de 5,5% à taux de change constants par rapport au chiffre d'affaires du premier trimestre 2023 (+3% à taux de change courants). Sur cette période, la région EMEA a enregistré un chiffre d'affaires de 2,32 milliards d'euros, en hausse de 8,5 % par rapport au premier trimestre 2023 (+5,8% à taux de change courants), soit une progression significative par rapport au quatrième trimestre de l'année dernière.

Ipsos

Ipsos affiche avec un chiffre d'affaires de 557,5 millions d'euros au premier trimestre en croissance organique de 4,5%. L'activité dans la région EMEA enregistre près de 10 % de croissance organique sur le premier trimestre 2024. Les résultats sont très bons, notamment en Allemagne, en Suisse et dans la plupart des marchés d'Europe continentale. Dans un contexte marqué par de nombreuses incertitudes, tant macroéconomiques que géopolitiques, le spécialiste des études de marché confirme ses objectifs pour 2024, soit une croissance organique supérieure à 4%.

L'Oréal

Sur les trois premiers mois de l'année 2024, le chiffre d'affaires de L'Oréal s'élève à 11,24 milliards d'euros, en hausse de 8,3% en publié. À données comparables, c'est-à-dire à structure et taux de change identiques, le chiffre d'affaires progresse de 9,4%. La zone Europe connaît un début d'année spectaculaire, avec un chiffre d'affaires qui ressort à 3,73 milliards d'euros, soit une progression de 12,6 % à données comparables et de 12,2 % à données publiées. Le chiffre d'affaires de l'Amérique du Nord progresse fortement de + 12,3 % à données comparables et de + 11,9 % à données publiées.

Pluxee

Le chiffre d'affaires de Pluxee a atteint 593 millions d'euros au premier semestre de l'exercice 2024, soit une augmentation de 21,5% par rapport au premier semestre de l'exercice 2023 incluant un effet de change négatif de -2,5%. L'Ebitda récurrent a atteint 201 millions d'euros sur cette période en hausse de 23%. La marge d'Ebitda récurrent a progressé de 44 points de base à 33,9% à taux courants et de 90 points de base à 34,4% à taux constants. Le résultat opérationnel récurrent s'est élevé à 161 millions d'euros, en hausse de 25,7% par rapport au premier semestre de l'exercice 2023.

Sodexo

Le chiffre d'affaires consolidé de Sodexo au premier semestre de l'exercice 2024 s'élève à 12,1 milliards d'euros, soit une progression de 4,5% par rapport à la même période l'année dernière. Par zone géographique, l'Amérique du Nord affiche une croissance interne de 10% ; l'Europe est en progression de 8%, soutenue à hauteur de 80 points de base par la Coupe du monde de rugby au premier trimestre. Le résultat d'exploitation s'élève à 612 millions d'euros, soit une hausse de 12,3%, ou de 16,9% à taux de change constants. La marge d'exploitation augmente de 40 points de base à 5,1%.

Spie

Spie, entreprise indépendante des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications, annonce la finalisation de l'acquisition de 92% d'ICG Group en Allemagne. Avec cette acquisition, Spie pourra pénétrer le marché des infrastructures de télécommunications 5G mobile et renforcer son positionnement sur le marché de la fibre. C'est un choix stratégique puisque l'Allemagne débute à peine le déploiement de la fibre à travers le pays et est l'un des pays européens les plus en retard dans ce domaine. ICG Group a généré un chiffre d'affaires d'environ 230 millions d'euros.

Veolia

À l'occasion de sa conférence Deep Dive US à New York, Veolia a dévoilé des ambitions de croissance ambitieuses sur le marché en plein essor des services environnementaux aux États-Unis, en s'appuyant sur ses capacités pour développer ses activités dans un pays qui représente environ 25% du marché mondial. D'ici 2027, Veolia vise à faire croître son chiffre d'affaires de 50% et à doubler sa taille d'ici 2030. L'entreprise a généré 5,4 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2023 dans ce pays, soit 11% de son chiffre d'affaires total (49 milliards de dollars).

Vinci

Vinci Highways, filiale de Vinci Concessions, a finalisé l'acquisition de 100% de NWP HoldCo LLC, société concessionnaire de Northwest Parkway - section à péage de 14 km du périphérique de Denver (Colorado) - pour un prix d'environ 1,2 milliard de dollar (equity value à 100 %). Première acquisition de Vinci Concessions aux États-Unis, cette opération s'inscrit dans la stratégie du groupe Vinci, visant à renforcer sa présence en Amérique du Nord. Vinci Highways entend ainsi mettre à profit son expertise pour optimiser la gestion de l'infrastructure en réinternalisant certaines prestations.