L'Oréal, Société Générale, Equasens... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Clariane

Le groupe spécialisé dans le soin publiera ses résultats du premier semestre.

Coface

Le réassureur publiera ses résultats du premier semestre.

Equasens

Equasens a enregistré un chiffre d'affaires de 108 millions d'euros au premier semestre, en retrait de 4,1% et de 5,7% à périmètre comparable. Le chiffre d'affaires a baissé de 5,2% au premier trimestre 2024 et il a retrouvé une dynamique plus positive au deuxième, avec un recul limité à 3%, y compris les mouvements de périmètre, à 54,7 millions d'euros. Compte-tenu de la réalisation du premier semestre et d'investissements soutenus, le groupe anticipe un recul mesuré de sa rentabilité au premier semestre.

L'Oréal

L'Oréal a annoncé l'acquisition d'une participation de 10 % dans Galderma Group AG auprès de Sunshine SwissCo AG (consortium mené par EQT), d'Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) et d'Auba Investment Pte. Ltd. En outre, L'Oréal et Galderma ont convenu de travailler à la mise en place d'un partenariat scientifique stratégique qui permettra de tirer parti de l'expertise incontestée des deux entreprises : celle de Galderma à travers une vaste gamme de solutions dermatologiques, et celle de L'Oréal en matière de biologie de la peau, d'outils de diagnostic et de méthodes d'évaluation.

Maurel & Prom

Maurel & Prom a enregistré au premier semestre un résultat net, part du groupe, en progression de 91% à 101 millions de dollars. Dans le même temps, le résultat opérationnel a augmenté de 35% à 126 millions de dollars. L'Ebitda a progressé de 13% à 186 millions de dollars. Déjà publié, le chiffre d'affaires a atteint 412 millions de dollars, en progression de 38% sur un an. Il a bénéficié de la progression des prix et des volumes.

Société Générale

Société Générale a signé des accords avec l'Union Bancaire Privée, une banque suisse spécialisée dans la gestion de fortune et d'actifs, en vue de la cession de ses filiales de banque privée au Royaume-Uni et en Suisse, respectivement SG Kleinwort Hambros et de Société Générale Private Banking Suisse. Ces transactions se feraient à un prix total d'environ 900 millions d'euros incluant les fonds propres avec un impact positif d'environ 10 points de base sur le ratio de fonds propres CET1 du groupe à leurs dates de finalisation attendues d'ici la fin du premier trimestre 2025.

Société Générale a signé un accord avec la BRED Banque Populaire qui prévoit la cession de ses 70% dans Société Générale Madagasikara à Madagascar. Cette transaction aurait un impact positif d'environ 2 points de base sur le ratio de fonds propres CET1 du groupe à la date de finalisation attendue d'ici la fin du premier trimestre 2025.