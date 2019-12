L'OREAL signe un contrat de licence à long terme avec Prada

(AOF) - Prada et L'Oréal ont signé un contrat de licence à long terme pour la création, le développement et la distribution de produits de beauté de luxe pour la marque Prada. Cet accord permettra aux deux sociétés d'apporter l'expertise de leur secteur respectif. Ce contrat de licence entrera en vigueur le 1er janvier 2021.

Cyril Chapuy, directeur général de L'Oréal Luxe, a déclaré: "Nous sommes très heureux d'avoir conclu cet accord de licence avec Prada. Prada est l'un des acteurs les plus respectés de l'industrie mondiale du luxe. Symbole d'excellence et d'avant-garde, la philosophie unique et anti-conventionnelle de Prada séduit les consommateurs du monde entier. Cette licence apportera à L'Oréal Luxe un complément idéal à son portefeuille de marques emblématiques."