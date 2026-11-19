L'Oréal serait à la tête d'un consortium pour prendre une participation de 15% dans Armani

(Zonebourse.com) - Selon le Corriere della Sera, le numéro un mondial des cosmétiques souhaiterait prendre une participation de 10% au capital d'Armani, et EssilorLuxottica viserait 5% de la firme italienne. LVMH serait en revanche hors course.

Toujours selon le média italien, les négociations entre les deux prétendants seraient déjà bien avancées, sans toutefois d'accord définitif.

Des liens entre les trois parties

L'Oréal et Armani sont liés depuis 1988 et le renouvellement de leur partenariat a été acté en mars 2018, ce qui le prolonge jusqu'en 2050. Le Français développe des lignes de parfums, de soins et de maquillage très haut de gamme pour l'Italien.

Pour EssilorLuxottica, le lien avec Armani remonte à 2013, et le renouvellement de leur accord date de septembre 2022. Le groupe franco-italien est chargé de la licence pour le développement, la production et la distribution mondiale de lunettes sous les marques Giorgio Armani, Giorgio Armani Privé, Emporio Armani, EA7 Emporio Armani et A|X Armani Exchange, jusqu'en 2038.

Le testament de Giorgio Armani

Dans son testament, Giorgio Armani a donné pour instruction de céder une participation initiale de 15% du groupe Armani dans un délai de 12 à 18 mois suivant sa disparition (survenue le 4 septembre 2025). Le fondateur a accordé une priorité d'achat à trois partenaires industriels et du luxe historiques : L'Oréal, EssilorLuxottica et LVMH. Une seconde étape prévoit une montée au capital ou une introduction en bourse pour une tranche supplémentaire comprise entre 30 et 54,9% de l'entreprise, soit au même premier partenaire, soit via une IPO.

Le Corriere della Sera explique que si l'opération aboutit, les deux nouveaux actionnaires apporteront un soutien industriel à la famille et à la Fondation Armani dans la mise en oeuvre du nouveau plan stratégique de la maison italienne. L'objectif est de finaliser la nouvelle structure actionnariale d'ici mars 2027, ce qui correspond à l'échéance de 18 mois fixée par Giorgio Armani pour la cession de 15% du capital.

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